El romántico detalle de Rakitic en 'El Hormiguero' con 'su princesa' El futbolista sorprendió con una faceta artística que no sabíamos que tenía Lunes, 12 febrero 2018, 22:38

Ivan Rakitic es uno de los jugadores de fútbol más cotizados del planeta. Como centrocampista es un futbolista muy por encima de la media que ve el deporte rey como pocos. Pero no solo se caracteriza de ello, también sorprende su capacidad para hablar y expresarse en español aún siendo croata. Y el origen de todo está en Sevilla. Porque aunque juega en el Barcelona, a nuestro país llegó vía Guadalquivir.

Fue en Sevilla donde comenzó a aprender español y lo hizo por amor. "Cuando llegué a España no sabía nada de español" ha confesado en la entrevista que Pablo Motos le ha hecho en 'El Hormiguero'. Sin embargo, el destino le tenía previsto un regalo: "Cuando llegué a Sevilla, fuimos a cenar y al día siguiente al ir a tomarme una copita para relajarme un poco, y ahí vi a la camarera que es hoy mi mujer". Ese mismo día, su hermano había recibido una llamada: "Ivan, me acaban de llamar de otro equipo, de otro país, y que la decisión es tuya". A lo que Rakitic respondió con una negativa. Lo tenía claro, "me voy a quedar aquí y me voy a casar con la camarera".

Así comenzó una historia de amor que aún dura con dos hijas en el camino. Y así comenzó a aprender español. Tanto que se ha arrancado a cantar en directo en 'El Hormiguero'. Lo ha hecho con una versión muy peculiar de "Mi princesa" de David Bisbal pues es el cantante favorito de su esposa Raquel. Desde el humor, Rakitic ha admitido que si aprendió español fue en parte por el artista almeriense: "Era llegar a casa y David Bisbal 24 horas". Y a su manera, le ha homenajeado en el programa de Pablo Motos.