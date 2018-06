La reflexión de Eva González sobre la maternidad que impacta a las redes sociales La presentadora habló sobre su baja tras ser madre en su regreso a la rutina de 'MasterChef' CHRISTIAN LLANO (IDEAL) Jueves, 7 junio 2018, 09:20

La inauguración del nuevo restaurante de 'MasterChef' fue el evento elegido por Eva González para reincorporarse a su rutina de trabajo. La presentadora 'MasterChef', que llevaba varias semanas de baja tras dar a luz, confesó estar «muy feliz» en esta nueva etapa de su vida, aunque afirmó que el retorno tras la maternidad es algo «que cuesta».

«Claro que cuesta, pero como a cualquier madre que se incorpora a trabajar. He hecho lo que mi corazón y mi momento profesional me pedían, que era volver y volver al mes y pico de haber dado a luz», afirmó Eva González.

Preguntada sobre si se había llevado ya al niño al trabajo, Eva González afirmó que «no me lo he llevado todavía, me da penita sacarlo tan pronto y meterlo con esa jauría de locos».

«Es muy bueno. Es un bebé que se tiene que adaptar al mundo y que tiene que aprender a vivir y yo supongo que no tiene que ser fácil. Yo tengo 37 años y todavía no sé, imagínate con tres meses. Cayetano tiene el mismo papel que yo. Lo lleva muy bien, la verdad. Duro también porque se tiene que ir a torear y dejarlo en casa, pero ahí vamos. Se le cae bastante la baba con el niño», continuó contando la presentadora.

Reflexionando sobre la maternidad, Eva González afirmó que se lleva «con mucho sueño». «Lo definiría como el momento de más sueño de toda mi vida. Cuando me levanto a las seis y media de la mañana y le acabo de dar un biberón a las tres... ¡Madre mía! No duermo, si es que no duermo. Pero luego te sonríe y ya se te olvida que tienes sueño», contó la sevillana.