Las redes se ceban con el look de Sergio Ramos en el palco del Bernabéu El futbolista merengue ha lucido uno de sus controvertidos estilos en el palco del Bernabéu IDEAL GENTE Miércoles, 11 abril 2018, 22:11

Más allá de lo que sucede en el césped cuando Sergio Ramos no está sobre él la noticia suele tonarse hacia la grada en la se encuentre el sevillano. Porque Ramos es experto en poner a los espectadores en pie de guerra por sus vestimentas. Si hace algún tiempo hubo cierto humor en las redes sociales por un «look» muy cercano al de un mecánico, en la noche Champions ante la Juventus no ha decepcionado.

Ramos ha lucido un sombrero cuanto menos curioso. Especialmente porque no tenía demasiado sentido tener uno puesto dentro de un estadio, en la zona de palco y además de noche. Pero ese detalle evidentemente no ha pasado desapercibido para los espectadores que no han parado de hablar de la imagen del capitán merengue.

Alguien me explica por qué coño Sergio Ramos lleva sombrero dentro del palco jajajajajjjajajajaaajajajajaja — Antonio Vizoso. (@AntonioVizoso) 11 de abril de 2018

qué hombre sergio ramos, con ese sombrero ridículo y todo, qué hombre. — franco. (@_francozalazar) 11 de abril de 2018