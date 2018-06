La reciente foto privada de Pilar Rubio que ha desatado a los machistas: «¡Qué triste!» La imagen de la televisiva en Insagram ha provocado también que muchas mujeres salgan en su defensa IDEAL.ES Domingo, 10 junio 2018, 13:23

No hace ni unos días que Pilar Rubio reveló sus trucos pare recuperar su figura tras dar a luz y ahora la madrileña vuelve a ser noticia en las redes sociales por su última foto, que, como suele ser habitual en su caso, ha desatado una oleada de comentarios.

En la imagen podemos ver a Pilar Rubio en un momento privado, como cualquier otra mujer: aparece en albornoz, con la toalla liada al pelo y maquillándose. Pues bien, esta simple imagen como sucedió con la foto con Ramos y su bebé, ha generado algunas críticas.

Muchas mujeres se han quejado, con razón, de que algunos hombres (y también féminas) haya comentado la imagen criticando «lo poco que cuida a sus hijos» Pilar Rubio, porque, a su juicio, fotos como estas lo demuestran.

«Así de machistas somos. Una mujer pone una foto disfrutando como a ella le da la gana y se le llena de comentarios recriminándole que no saque fotos limpiando o cuidando de sus hijos. ¿Cuántas hacéis ese comentario en las fotos de su marido? Ah no! Él no tiene 3 hijos, los niños son solo de ella», ha comentado a usuaria @missbiller.

«Es que entre mujeres es lo que tenemos... La mujer es preciosa, trabajadora des de antes de Ramos, si está donde está es porque se lo merece... Peor son las que se acercaron al Paquirrí... Esas si querian portadas y dinero sin trabajar... Pilar es un encanto», añade @harmonia_y_luz.