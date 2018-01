Primeras palabras de Salvador Sobral tras salir del hospital: "Iré a Eurovisión" "Cada día que pasa me encuentro mejor, pero tengo que tener en mente que una operación como esta conlleva un largo período de recuperación" IDEAL GENTE Sábado, 20 enero 2018, 16:04

Salvador Sobral fue dado de alta la semana pasada, más de 20 días después de recibir un trasplante de corazón. El luso, ya más mejorado, ha concedido varias entrevistas en las que ha hablado de cómo se encuentra.

En declaraciones a Euronews, el ganador de Eurovisión ha dicho lo siguiente: "Cada día que pasa me encuentro mejor, pero tengo que tener en mente que una operación como esta conlleva un largo período de recuperación. De todas formas, me siento muy motivado sobre lo que me espera y estoy pensando en el nuevo álbum y no puedo esperar a volver a los escenarios"

Por su parte, en otra entrevista concedida a BBC, Sobral ha asegurado que su vida ha cambiado totalmente. "Antes no vendía nada y lo llevaba bien. Sabía que el tipo de música que hacía no iba a hacer que vendiera mucho. Pero después de Eurovisión, la gente comenzó a dar la bienvenida a mi y a mi álbum", precisa.

Por otro lado, el ente público portugués, RTP, ha manifestado en varias ocasiones que Sobral es su guía para Eurovisión, que se celebrará el próximo mes de mayo en Lisboa: "Espero actuar en mayo, ¡cruzo los dedos! Afortunadamente, estaré preparado para actuar", confiesa el protagonista.