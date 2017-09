Pedro Pascal enamora en su visita a 'El Hormiguero' El actor de 'Narcos' y 'Juego de Tronos' ha hablado de ambas series y de su forma de ser IDEAL.ES Miércoles, 20 septiembre 2017, 22:33

Pocos conocían al actor chileno Pedro Pascal hasta hace poco tiempo pero las plataformas de series como HBO o Netflix le han encumbrado a la fama. En la primera porque fue uno de los personajes secundarios de 'Juego de Tronos' y en la segunda por ser protagonista a través del agente Peña en 'Narcos'. Sobre ello ha hablado en su visita a 'El Hormiguero' donde ha cautivado a todos.

Mostrándose sincero, cercano y humilde, Pedro Pascal ha confesado, entre bromas que “hace 21 años me enamoré de España, me enamoré de Madrid y casi me quedo para siempre”. Asegura que entonces, trabajó en nuestro país como "gogó". Nada que ver con lo que es hoy.

Pascal parece tan llano que no ha tenido reparos a la hora de reconocer lo que le supone hacer cine o televisión junto a estrellas consagradas como Halle Berry: “Me puse tan nervioso pero soy tan fan del cine y me criaron viéndolo que ni siquiera me importaba si lo iba a hacer bien”.

Sobre 'Narcos' ha declarado sentirse muy orgulloso, porque "fue muy importante para mí". Además confiesa que a su juicio, la tercera temporada ha sido la mejor y que le sorprendió ser el único de los tres protagonistas de las dos primeras temporadas que tenía que volver para rodar otra más.

Antes de eso rodó 'Juego de Tronos' y encarnó a Oberyn Martell. Una experiencia totalmente diferente que sabía que tenía fecha de caducidad. “Haciendo el casting ya sabía que iba a morir porque lo describían como era mi personaje” ha desvelado Pascal que no duda que “la mejor parte fue estar muerto porque estabas tumbado y con la sangre fresquita y yo me quedé dormido”.