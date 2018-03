Las presentadoras que apoyan la huelga feminista de hoy, 8 de marzo: ¿a qué programas afecta? Ana Rosa Quintana, Susanna Griso, Ana Blanco, Helena Resano... apoyan la huelga feminista de hoy. La presentadora de 'El Programa de AR' hará un paro parcial y dejará su puesto al mediodía MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Jueves, 8 marzo 2018, 09:39

Presentadoras, reporteras, regidoras, directoras, cámaras... La televisión actual no podría salir adelante sin las mujeres. Ellas son el 52% de los rostros de los informativos frente al 28% de hace 30 años, según un estudio de Género y Comunicación de la Universidad de Sevilla. En algunas cadenas, como La 2, las redactoras del Telediario que conduce Mara Torres suponen el 83% de la plantilla total. Sin embargo, en las series todavía son minoría, un 44,7%, y el 77% de ellas aparece en algún momento realizando las labores del hogar. Por esos y otros motivos, muchas trabajadoras de la pequeña pantalla apoyan la huelga feminista que se celebra hoy con ocasión del 8 de marzo y pararán por un día. Entre ellas Ana Rosa Quintana, la presentadora de 'El Programa de AR' en Telecinco, que se sumará a los paros de forma parcial. Ella se encuentra entre las más de 7.000 periodistas firmantes del Manifiesto 8M, que exige la equiparación salarial y el derecho a ocupar puestos de poder de las mujeres en las empresas relacionadas con la comunicación. Esta mañana Ana Rosa arrancará su programa con normalidad, a partir de las 8.55 horas, y dejará su puesto en torno a las 12.00 h. «Voy a hacer un paro, y voy a ir a la concentración, es un movimiento internacional y transversal, que cada partido político y cada grupo feminista puede hacer su manifiesto, el que quiera. Y tú unirte. Yo me uno al de las periodistas, que es apolítico. Y me uno, y voy a hacer un paro, y voy a ir a la concentración y a la lectura del manifiesto. Así que dejaré el programa a la hora a la que lo tenga que dejar. Pero creo que hay que estar en este momento», explicaba ayer Quintana. Será su compañero en el plató Joaquín Prats el que tome los mandos cuando ella se marche.

Otra firmante del manifiesto es su rival en la parrilla, Susanna Griso, conductora del matinal de Antena 3 'Espejo Público'. La periodista catalana, sin embargo, no ha especificado si estará o no en el plató a lo largo de esta mañana. En principio, está previsto que a las 8.30 horas presente el espacio de entrevistas 'Un café con Susanna', aunque la cadena no ha confirmado al invitado, ni si Griso estará allí.

La Sexta, sin mujeres

La tercera 'reina de la mañana' en discordia es María Casado, al frente del matinal de TVE 'La mañana de La 1'. La presentadora barcelonesa es la única de las tres que no ha firmado el manifiesto, lo que no quiere decir que no vaya a secundar los paros. Entre sus compañeras de cadena, las que sí se han adherido son la presentadora del 'Telediario 2', Ana Blanco, o la corresponsal en Estados Unidos Almudena Ariza, entre otras.

La Sexta, por su parte, es la cadena en la que las presentadoras se han mojado más, y la que se podría ver afectada en el mayor número de programas. Podrían parar Helena Resano, la conductora de 'La Sexta Noticias' (14.00 horas); Cristina Pedroche y Anna Simon ('Zapeando'); Mamen Mendizábal ('Más Vale Tarde'); o Cristina Saavedra ('La Sexta Noticias 2'). Es decir, prácticamente toda la parrilla del canal de Atresmedia. Mientras que en Cuatro, la presentadora del informativo de las 15.00 horas, Carme Chaparro, también apoya las reivindicaciones y presumiblemente tampoco dará las noticias. La tele más femenina se podría quedar sin mujeres por un día.