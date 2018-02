La confesión de Natalia Ferviú sobre su salida de 'Cámbiame': "Decidí vivir sin miedo" La que fuera estilista en el programa de Telecinco ha querido agradecer el apoyo tras su complicada decisión IDEAL Lunes, 26 febrero 2018, 11:01

Tras un periodo de muchas dudas 'Cámbiame' terminó por renovar el pasado enero, eso sí, con algunos cambios. Al poco de comenzar, Natalia Ferviú fue protagonista de una gran bronca tras la que abandonó el formato.

La estilista, Natalia Ferviú, decidió dejar el programa tras una discusión con Paloma González, una de las nuevas incorporaciones. Tras unos días de ausencia, finalmente comunicó su ausencia permanente.

Ya han pasado unas semanas desde que Ferviú comunicó su decisión. Y tras un tiempo de descanso y con la situación más calmada, ha querido pronunciarse sobre su salida.

"Cuando trabajas en los medios siempre hay alguien que se encarga de hacerte creer que si no estás dejas de existir porque dejas de importar. Hace poco tomé las riendas de mi vida, me vine arriba y decidí vivir sin miedo, bueno sin ese miedo, por suerte o por desgracia sigo teniendo muchos otros", ha explicado la estilista en una pubicación de Instagram.

"La vida me ha dado una lección: no hay mayor felicidad que la que produce dormir con la conciencia tranquila. Y también me ha dado un regalo: vosotros", continuaba Ferviú.

Por último, ha querido agradecer el apoyo de sus fans a pesar de su complicada decisión: "Gracias infinitas por vuestras muestras de cariño, me animan muchísimo. ¡No os imagináis cuánto! Gracias por comprenderme y aceptarme como soy. Gracias por quererme y quererme libre. ¡Sois la hostia!".