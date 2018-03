El 'zasca' de Ana Morgade a un entrenador de fútbol: "Te puedo mandar a tomar por..." La colaboradora de 'Zapeando' dirigió estas palabras al técnico, que hizo un comentario machista a una periodista en la rueda de prensa IDEAL Martes, 13 marzo 2018, 11:35

Ayer dio la vuelta al mundo un video en el que el entrenador del Nápoles dirigía unas palabras machistas a una periodista en rueda de prensa. Ahora, las imágenes que han llamado la atención son las de la contestación de Ana Morgade en 'Zapeando'.

Mauricio Sarri, entrenador del Nápoles, dio una rueda de prensa tras el empate ante el Inter de Milán el pasado domingo 11 de marzo. En ella, una periodista le preguntó si creía que a pesar del empate su equipo seguía teniendo opciones de ganar el título de liga.

La pregunta pertinente de la mujer no sentó nada bien al entrenador que decidió que la mejor manera de contestar era con un comentario machista que muchos periodistas de la sala rieron: "Eres una mujer, eres guapa y no te mando a tomar por culo por estos dos motivos".

'Zapeando' emitió las imágenes en el programa del lunes y Ana Morgade fue la encargada de comentarlo. La colaboradora afirmó que "ni jaja, ni jiji. Que yo no estoy nada de acuerdo con lo que dice este señor. A una periodista por el hecho de que sea mujer y que sea guapa se le puede mandar donde sea. De hecho, ella también lo puede hacer contigo".

Acto seguido continuó: "Mira, yo soy mujer, no soy muy mona, tampoco periodista y te puedo mandar ya a tomar por...". Sin terminar la frase fue interrumpida por sus compañeros, en concreto Frank Blanco afirmó que no merecía la pena, "no te pongas a su altura", refiriéndose al entrenador del Nápoles.