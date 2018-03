"Tuve mucho miedo": el angustioso momento de Sara Carbonero en un avión INSTAGRAM "Pensé que en cualquier momento nos podíamos estrellar" IDEAL GENTE Jueves, 8 marzo 2018, 20:35

Sara Carbonero ha revelado uno de los peores momentos de su vida, el que vivió a bordo de un avión. Así lo asegura en su blog de 'Elle':

«Llegué a pensar que el avión realmente tenía algún problema o avería y que no querían decirnos nada por no sembrar el pánico. Pensé que en cualquier momento nos podíamos estrellar, que en casos así era una suerte estar incomunicado para no poder mandar mensajes a nuestros seres queridos poniéndoles el cuerpo del revés».

La televisiva reconoce que «como el noventa por ciento de los pasajeros», se puso a rezar. «Pensé en mi familia, en mis hijos y tuve miedo, mucho miedo. Un miedo irracional que antes de ser madre no conocía pero que en los últimos años me acompaña a menudo».