Mahi, la granadina que se define como "hortera" en 'Maestros de la costura' Así se ha estrenado en el nuevo programa de TVE IDEAL.ES Lunes, 12 febrero 2018, 23:20

TVE está abonándose a los concursantes granadinos en sus programas. Con el estreno de 'Maestros de la costura' ha vuelto a suceder. Mahi, ha sido la abanderada de la tierra de la Alhambra en el nuevo programa del ente público. Una chica de 27 años amante de la costura y de lo más peculiar.

Suele trabajar en una gasolinera aunque aspira a dejarla por el mundo de la moda. Pero antes de ello, tiene claro que su estilo es "hortera" y que no deja a nadie indiferente cuando la ve. Pese a lo cual se define como "natural". Algo que desde luego choca bastante con su forma de actuar dentro de 'Maestros de la costura'.

Aunque la chica tiene claro que su buen humor es algo de lo que hacer gala. Por eso no ha parado de hacer chistes mientras forjaba su primera creación. Y no, no ha estado inspirada en su pelo de color azul y en las grandes plataformas de las que ha hecho gala. Ha sido un traje largo de color verde.