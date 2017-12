Lluvia de críticas a Telecinco por poner anuncios durante la canción de Frozen De repente, la cadena interrumpió a Elsa mientras cantaba Let it go para poner anuncios IDEAL GENTE Lunes, 25 diciembre 2017, 11:05

La apuesta de Telecinco en Nochebuena fue Frozen. Empezando con el estreno del corto navideño de la franquicia de Disney: Frozen, una aventura de Olaf y acabando con la ya famosa película, Frozen, el reino de hielo.

No obstante, hubo una publicitaria que cortó uno de los momentos más esperados de la producción. De repente, la cadena interrumpió a Elsa mientras cantaba Let it go para poner anuncios.

Esta situación provocó que muchos telespectadores que veían la película protestaranen redes sociales:

de camino a los juzgados para denunciar a Telecinco por poner anuncios en medio de LA canción. #Frozenpic.twitter.com/JLHzoWECfB — ᴍɪss ʜʏᴅᴇ ↬ ɪ sᴀᴡ ᴛʟᴊ ﹗ (@crismurfit) 24 de diciembre de 2017