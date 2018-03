Indignación por el "linchamiento" al ex de Chabelita en el plató de 'Supervivientes 2018' Los tertulianos se burlaron de Alejandro Albalá al grito de "cornudo, cornudo" IDEAL Miércoles, 21 marzo 2018, 10:30

Este martes Telecinco ha emitido una nueva entrega de 'Supervivientes: Tierra de nadie', el debate del reality. Allí Alejandro fue el protagonista de todas las burlas de sus compañeros tertulianos, más allá del tirón de pelos que sorprendió a todo el mundo.

Ya es la tercera entrega del programa de debate desde que comenzara el concurso el pasado jueves. Y todo indica que a partir de ahora todos los martes se emitirá y con Jorge Javier Vázquez como presentador en Madrid.

En esta nueva entrega de ayer martes casi todos los palos se los llevó Alejandro Albalá, ex de Chabelita y actual pareja de una de las concursantes, de Sofía Suescun. Aunque, esto último no está tan seguro.

Desde que Sofía entró al concurso ha estado muy cariñosa con Logan. El primer día dijo que "Logan es el hombre perfecto, si no tuviese novio me casaría con él ahora mismo", y ahora ha empezado a hablar mal del que se suponía era su novio: "A mi madre no le gustó", "no le considero mi novio".

A pesar de esto, él sigue defendiéndola en plató, asegura que confía en ella y que lo suyo con Logan no va a llegar a ningún lado. Sin embargo, los contertulios no están de acuerdo y comenzaron a burlarse de él.

Oriana Marzoli, una antigua concursante de Mujeres, hombres y viceversa, le dijo cosas como "feo, deberías operarte" o "eres un cornudo, ¡cornudo, cornudo! Eres un cero a la izquierda". Hasta Jorge Javier Vázquez tuvo que intervenir debido al ensañamiento de la tertuliana..

Suso también intervino para increparle a gritos que no está defendiendo a su pareja. Este tono se mantuvo hasta el final de programa.