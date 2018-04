Karma instantáneo con un cordobés en 'First Dates' Un concursante se ha llevado un claro ejemplo de que no se debe jugar con él IDEAL Miércoles, 25 abril 2018, 00:02

'First Dates' ha logrado crear un ejemplo televisivo de que lo que dices o demuestras puede acabar resultando justo al revés. El programa de Cuatro ha contado con la presencia de un participante algo controvertido por su forma de ser. Porque no ha parado de quererse demasiado.

Pese a que demostrarse amor a uno mismo no es una mala decisión, en 'First Dates' http://www.ideal.es/gente-estilo/lidia-torrent-planes-boda-matias-roure-20180424165853-nt.html ha quedado claro que puede quedar muy mal. Suso, de 22 años y natural de Córdoba, ha provocado que los fans del restaurante del amor disfrutaran de un efecto casi instantáneo del karma.

Porque Suso ha llegado a su cita con Ana, de 19 años, sosteniendo una verdad irrefutable según él: «Nunca me ha rechazado una chica». Acto seguido no ha parado de hablar de sí mismo y de fijar ante todos que es un hombre muy guapo. Lástima que el karma haya querido jugar su papel haciendo que ella le rechazara. Si bien, la excusa utilizada por Ana ha sido un poco pergrina. Le ha dicho que no porque es 'nini'.