Isco Alarcón y Sara Sálamo presumen de su romance en el Madrid Open 2018 La pareja no paró de ponerse ojitos, compartir risas cómplices y darse besos IDEAL.ES Viernes, 11 mayo 2018, 17:00

Isco Alarcón y Sara Sálamo no dudan en pasear su amor allá por donde van. La pareja, como otros famosos, no quiso perderse el partido de Rafa Nadal en el Madrid Open 2018. Durante el encuentro la pareja no paró de ponerse ojitos, compartir risas cómplices y darse besos.

Desde luego, la pareja derrochaba amor por los cuatro costados en las gradas en las que se encontraban. Muestras de cariño que también comparten con sus seguidores en sus redes sociales.