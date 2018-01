Indignación con Mónica Naranjo por su "descarado comentario" en 'OT' La jurado ha recibido críticas hasta de los propios concursantes. Pastora soler también se ha mojado IDEAL GENTE Miércoles, 17 enero 2018, 12:55

Mónica Naranjo no está siendo todo lo políticamente correcta desde que empezara OT 2017. La jurado del programa ha tenido variedad de comentarios que no han gustado al público, y algunos que han sido de lo más comentado de la semana, como el meme de “Aitana no lloré”.

A tu edad vi que el final de Los Serrano era todo un sueño después de 8 temporadas. Y no lloré Aitana, no lloré. #OTDirecto9Epic.twitter.com/7N6wDHWT63 — alfa🌿 (@blasescar) 9 de enero de 2018

Ahora, la última polémica llega tras declarar hasta en dos ocasiones que Agoney debe pasar a la final y que debe ser el elegido para representar a España en Eurovisión. El comentario no ha gustado a muchos, precisamente por venir de una persona del jurado, que dicen debería ser más imparcial.

A la ya de por si generada polémica se suma un comentario que Cepeda publicó en Twitter, donde está siendo muy activo, en el que se queja por la imparcialidad de la artista: “Parcialidad ante todo, sí señor”

Parcialidad ante todo, sí señor. — Cepeda (@Cepeda_ot2017) 15 de enero de 2018

Sin embargo, no todos critican este gesto y abogan por la libertad de expresión. Además, no ha sido la única famosa en declarar cuáles son sus concursantes favoritos, aunque casi todos han recibido bastantes críticas por ello. Incluso los propios ex-compañeros han expresado sus opiniones.

Raoul también apoya a Agoney y lo demostró con un tweet en el que ponía “Salvar Agoney”.

Buenos días. SALVAR AGONEY!! Para que consiga su sueño y pueda ir a Eurovision https://t.co/JdDbPDqxVp — Raoul (@Raoul_ot2017) 16 de enero de 2018

Incluso, Pastora Soler entró a valorar a los concursantes:

Allá voy....No me explico como Agoney no está ya entre los finalistas,ese niño es la bomba,como artista y vocalmente!!!!!! Para mí ideal para Eurovision a espensas de la canción! Mi favorito de chicos: AGONEY !!❤️️ — Pastora Soler (@PastoraSoler) 16 de enero de 2018