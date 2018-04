«Dios mío, qué he hecho con mi vida»: sorprendente confesión de Eva González sobre la maternidad La presentadora defiende a Samanta Villar de las críticas que decían que era mala madre IDEAL Miércoles, 25 abril 2018, 13:51

Eva González ha hablado de la maternidad después de haber dado a luz al hijo que tiene en común con Cayetano Rivera. La modelo se ha sincerado y ha aclarado que no todo es perfecto.

La presentadora de 'MasterChef' ha vuelto a aparecer en un acto público tras dar a luz a su pequeño. Allí, ha sido preguntada por la prensa sobre la maternidad, y no ha dudado en ser realmente sincera y en contar tanto lo malo, como lo bueno.

«El que diga que en la maternidad todo es perfecto y bonito, miente. No lo es. Hay momentos que son preciosos y otros, con un bebé, que son bastante estresantes. El bebé se tiene que adaptar al mundo, y tú te tienes que adaptar a él«, explicaba González.

Por esta razón, Eva ha considerado que debía apoyar las declaraciones que Samanta Villar hizo en su momento, y por las que la tacharon de mala madre: «Ahora la entiendo mucho aquella vez que fue tan criticada. Creo que no fue justo, porque es así. Hay momentos en los que piensas: 'Dios mío, qué he hecho con mi vida'. Pero, evidentemente, el niño te sonríe y se te derrite el alma y te ha compensado todo lo anterior. Pero es un cambio muy grande en la vida, como cuando cambias de trabajo o hay cualquier cambio en tu vida. Creo que todas las mujeres, y los hombres, deberíamos contar la maternidad o la paternidad como es«.

También ha hablado sobre cómo ha recuperado la figura de una manera tan rápida, pero asegura que no ha hecho nada especial, simplemente no engordó demasiado en el embarazo: «No me da tiempo a comer. No he hecho nada, ninguna dieta ni nada. Tampoco engordé mucho durante el embarazo. Me quedé casi igual que antes«.

Por último, no ha descartado volver a tener otro hijo, pero siempre y cuando le salga tan bueno y mono como su Cayetano, bromeaba la presentadora para la revista 'Hola'.