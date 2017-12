El feo gesto de los concursantes de 'OT 1' a la gala de Navidad Los espectadores deseaban que 'OT' pudiera obrar el milagro y reunir a ambas generaciones pero no fue posible IDEAL GENTE Martes, 26 diciembre 2017, 10:12

Salvo Rosa López, Gisela y Naím, el resto de concursantes de 'OT1' que acudieron a la gala de Navidad quedaron demasiado expuestos a las críticas de los espectadores. Claramente superados por el nivel vocal de su sucesores en esta edición de 2017, la gala navideña de 'OT' acabó siendo un "quiero pero no puedo".

Sobre todo por las comentadas ausencias de Bisbal, Chenoa y la de última hora de Bustamante. Que tres de los buques insignia no estuviesen, marcó la gala por completo. Los espectadores deseaban que 'OT' pudiera obrar el milagro y reunir a ambas generaciones pero no fue posible. Además, durante la gala se confirmó que vuelve Fórmula Abierta, el grupo que formaron Alex, Javián, Geno y Mireia. Pero que esta vez no contará con la catalana, como tampoco lo hizo 'OT' con ella en esta gala de Navidad.

Por lo demás, los dos grandes momentos fueron "Mi música es tu voz" al comienzo, la actuación de Rosa López y Amaia "de España", como la bautizan las redes y la presentación en sociedad de "Camina", el tema que han compuesto los nuevos triunfitos. El buen ambiente, el humor y las ganas de respetarse fueron las condiciones que hicieron que se salvara la gala. Aunque, según las redes, estuvo lejos de lo que se prometía.