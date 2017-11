Filtran la escena eliminada de 'LQSA' por ser «políticamente incorrecta» y estalla la polémica La desveló el guionista y productor ejecutivo de la ficción, Alberto Caballero R.I. Miércoles, 22 noviembre 2017, 11:42

El guionista y productor ejecutivo de ‘La que se avecina’, Alberto Caballero, aprovechó su espacio en redes sociales para difundir una secuencia inédita del último capítulo de la ficción. Fue suprimida por considerarse “políticamente incorrecta”, algo que el propio Caballero tildó de “lástima”. Recuerden que el episodio trató sobre la experiencia de los vecinos de Montepinar como ‘youtubers’, algunos, como los hermanos Rivas querían convertirse en bromistas pesados.

Pues bien, la escena muestra a Amador portando una túnica árabe y depositando una mochila en un banco en plena calle junto a una persona que se encontraba ahí sentada. La vinculación con el terrorismo islámico.

En declaraciones a ‘VerTele’, Caballero había avanzado que existía una escena que no se iba a poder emitir por su contenido, aunque explicara que era “una chorrada”. “Hay una cosa que es tener mala suerte. Haces una gilipollez y luego pasa algo, y eso que has hecho ya no se interpreta de la misma manera”, sostuvo.

Además, recordó que en otros episodios sí pudieron hacer una trama sobre terrorismo islámico protagonizada por Antonio Recio. Sin embargo, los hechos acontecidos en agosto en Las Ramblas de Barcelona podrían haber obligado a Mediaset a optar por esta decisión.