'Espejo Público' revela las contundentes palabras del abogado de la víctima de 'La Manada' Reconoce que su cliente está «decepcionada» con la sentencia y confirma que será recurrida CHRISTIAN LLANO Viernes, 4 mayo 2018, 12:48

Carlos Bacaicoa, abogado de la denunciante de 'La Manada', atendió este viernes al programa 'Espejo Público' para recalcar que su cliente se siente «muy decepcionada» con la sentencia, y especialmente con el voto particular emitido por el juez Ricardo González, quien hoy día está sufriendo un linchamiento público después de su veredicto.

El portavoz confirmó también que se va a presentar un recurso de la sentencia. Además, incidió que se ha procedido a la apertura de una investigación por parte de la Policía para esclarecer el porqué de la filtración de datos personales de la víctima a través de diferentes páginas webs.

También recalcó Bacaicoa que le llamó la atención del voto particular, «a parte de por su particular forma de expresarse, o de dirigirse incluso a sus compañeros de sala», por su consideración a la forma de mantener relaciones sexuales. «En mi época no se mantenían así. No veo el jolgorio festivo por ningún sitio», manifestó.

Finalmente, en lo que respecta a las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien aludió a un «singular problema» del juez González, el abogado dijo que se debía haber actuado «antes» en el caso de que «este señor tenga algún problema». «A mí no me consta que tenga un problema psicológico o de otro tipo. Es conocido porque tiene un criterio particular en determinadas sentencias», señaló.