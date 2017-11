El enorme 'zasca' de Mamen Mendizabal al portavoz de la Fundación Franco La presentadora de laSexta respondió de forma contunente a la defensa de la figura del dictador IDEAL GENTE Viernes, 24 noviembre 2017, 14:15

El pasado jueves 'Más vale tarde' se hizo eco de a presentación en el Congreso de 218.000 firmas para ilegalizar la Fundación Francisco Franco. En este sentido, Mamen Mendizabal entrevistó a su presidente, Jaime Alonso, que empezó diciendo lo siguiente.

"Esas 200.000 firmas es lo mismo que los 200.000 que pudiera haber en la época de Franco de oposición al régimen. Ni eran democráticos ni suponían absolutamente nada para Franco y para el Franquismo en aquella época. Trasladar hoy esa mal entendida memoria histórica a una realidad virtual en la que ellos viven (...) comprenderá usted que nos molesta y nos parece indigno y vergonzoso".

Y añadió: "la calidad de una democracia se mide por estas iniciativas tan insensatas y alejadas de la realidad, inmorales". Mamen preguntó entonces: "¿Llama calidad democrática a lo que hace la Fundación Francisco Franco, que es preservar y enaltecer la memoria del dictador?".

Alonso respondió: "Franco y el Franquismo han hecho mucho más por la democracia que estos demócratas que hoy se manifiestan en las calles y tienen todo el eco mediático que ustedes les provocan".

"Me cuesta muchísimo dejarle seguir hablando cuando dice eso. Creo que se le ha olvidado que Franco fue un dictador que hizo un Golpe de Estado", intervino la presentadora.

El portavoz de la Fundación Francisco Franco prosiguió así entonces: "No fue un Golpe de Estado, el Golpe lo da la izquierda en el año 34 y lo vuelven a reeditar mediante el fraude de las elecciones del 36, y eso no hay un historiador que se atreva a sostener lo contrario. Lea usted..." Y la presentadora contestó: "Precisamente porque he leído soy capaz de diferenciar lo que es una democracia y una dictadura. Me cuesta creer que reescriba la historia".

En ese momento Jaime Alonso hizo hincapié en que "es imposible borrar de la memoria a Francisco Franco", y concluyó que "hay que decir a los niños que si hoy tienen agua es gracias a los 280 pantanos que hizo él".

Por su parte, Mamen Mendizabal, sentenció así: "Gracias a los presos franquistas que construyeron prácticamente gratis los pantanos y las grandes obras públicas en España. No reescriba la historia, señor Alonso". Su reacción fue muy aplaudida en las redes, al igual que cuando habló "claro" tras el atentado de Barcelona.