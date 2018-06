El enorme 'autozasca' de Jorge Javier: «Me emborraché y me cargué Gran Hermano» El presentador de Sálvame sorprende a todos con estas palabras IDEAL.ES Domingo, 10 junio 2018, 13:00

Si hay un personaje en el mundo de la televisión famoso por decir lo que piensa sin pelos en la lengua ese es Jorge Javier Vázquez. Tras su confesión sobre su homosexualidad, el conductor de Sálvame ha realizado unas sorprendentes declaraciones en las que se autoinculpa de habers cargado Gran Hermano.

En su blode de Lecturas Jorge Javier Vázquez reconoce que tiene «demonios internos» y «zonas oscuras» y se sincera más todavía: Me he fustigado sin descanso y me he juzgado con una dureza tremenda«, pero que poco a poco ha ido superando y ahora se encuentra en »un nirvana absoluto«.

El flamante nuevo tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa revela también cómo se siente por las críticas: «Soy muy consciente de que tras veinte años de carrera -por ahora- pasaré a la historia por haberme cogido una borrachera en un Orgullo -me las cogí en todos los que fui, que fueron bastantes- y por cargarme 'Gran Hermano'.

«Lo bueno es que, a estas alturas, me da igual. Y no, no es prepotencia. Se llama felicidad», concluye.