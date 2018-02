El duro momento de Lorena Edo, ex concursante de 'Gran Hermano' «Estaba embarazada pero ya no lo estoy, lo tengo que asumir» IDEAL.ES Domingo, 25 febrero 2018, 11:58

Lore Edo es muy activa en redes sociales, aunque vive apartada de los focos de la televisión, pero a gracias a su papel de influencer hemos seguido su gran cambio físico, su noviazgo (hace poco más de un año anunciaba su compromiso de matrimonio) y, en general, sus días felices y los que no lo han sido tanto. Y este jueves 22 de septiembre ha decidido hacer público el que posiblemente sea su momento más duro. "Estaba embarazada(nunca había sido tan feliz y había tenido tanto miedo a la vez) pero ya no lo estoy, lo tengo que asumir, lo tengo que aceptar, y superarlo", escribía Lorena.

Esta información la daba la ex gran hermana a través de una publicación de Instagram, y acompañada de un largo texto en el que explicaba directamente a su madre que quisiera compartir la triste noticia con su comunidad virtual. "Mamá no te enfades porque lo cuente, sé que no quieres, que es algo íntimo, y de ninguna manera querías, también sé que le pasa a muchas mujeres y no les afecta tanto como a mí, pero ya sabes que yo no soy como muchas mujeres, algunas el frío nos traspasa los huesos, y no pasa nada mamá, te prometo que me repondré", explicaba.

En la publicación, Lorena explica que ha pasado unos días de "caer pestañas y encierro", pero que eso se acabó. "Voy a intentar no más, voy a salir al mundo otra vez y a luchar", escribe motivada. Además, la concursante de 'GH 14' nos dice que se queda con el aprendizaje que ha obtenido tras este bache. "Soy una privilegiada por el AMOR con el que me han arropado los míos, tengo una familia que es una piña humana inquebrantable, MI FAMILIA y unos amigos, los de siempre, los de más tarde, que me han acompañado con amor y respeto... y eso es un privilegio".