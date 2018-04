El duro enfrentamiento en 'Factor X': Risto se pelea con otro miembro del jurado A Risto no le hizo gracia que criticaran su manera de juzgar IDEAL Jueves, 19 abril 2018, 10:14

Anoche volvió 'Factor X' con su cambio de la noche del viernes a la del miércoles. Su vuelta trajo un momento tenso, y es que se vivió el primer desacuerdo entre miembros del jurado, con Risto de protagonista.

El enfrentamiento tuvo lugar nada más empezar el programa, con la primera actuación. Tras ver a Jairo, un solista, Risto decidió decirle que no servía de una manera un poco brusca. El miembro del jurado se levantó de su asiento y justo delante del joven derramó el agua de un vaso. Entonces, afirmó que el chico era el vaso y el agua el talento.

Las maneras de valorar la actuación no gustaron nada a otro miembro del jurado, a Fernando Montesinos, que no dudó en decirlo: "Esto que has hecho creo que es demasiado humillante". Las críticas de Fernando molestaron a Risto, que acabó indicándole que "no vuelvas a valorarme a mí" y que simplemente le había "puesto un ejemplo gráfico de lo que acaba de ocurrir en el escenario" al concursante.