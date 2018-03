El durísimo pasado infantil de la estilista Paloma González de 'Cámbiame' "Yo que nunca creí molar mucho, tengo ahora un grupo de niñas que quieren ser como yo", reconoce emocionada la protagonista IDEAL GENTE Martes, 13 marzo 2018, 10:46

Actualmente en 'Cámbiame' la mala relación existente entre Cristina Rodríguez y Pelayo copa muchas miradas. Sin embargo es la nueva estilita, Paloma González, la gran desconocida para el público. Al menos hasta ahora.

Un bonito vídeo realizado por su club de fans ha desvelado el duro pasado infantil que atesora, marcado por la soledad Mediante una serie de imágenes de Paloma y con la música de fondo de Vanesa Martín, sus seguidores quisieron homenajearla:

"Un día te levantas, y puedo decirte que en ti veo lo que vi el primer día cada día. Que por ti, yo soy más yo, y si vuelvo a empezar no me faltarían motivos. Que no pasa el tiempo cuando me cuentas con risas que ha pasado hoy y que eres magia, preciosa”, son algunas de las frases que se pueden escuchar.

Paloma ha respondido con una publicación en Instagram en la que reconoce sentirse emocionada:

"Hoy tuve un día regular, y de repente, mi club de fans me hicieron este vídeo. Sí, a mí también me parece fuerte... Yo que nunca creí molar mucho, tengo ahora un grupo de niñas que quieren ser como yo, que cuando tenía su edad e iba al cole, mis compis no querían jugar conmigo y pasé los años de infancia jugando sola, de repente me dicen que quieren ser como yo. No sé cuánto durará esto, porque juro que la fama me da igual, pero el cariño de estas niñas me hace sentir que puedo volver a ser niña. Me voy a la cama muy feliz".