Duras palabras a Belén Esteban por sus imágenes en bikini La colaboradora de 'Sálvame' quiso compartir con sus seguidores que estaba de vacaciones IDEAL Lunes, 7 mayo 2018, 12:17

Tras ganar el juicio contra su exrrepresnetante Toño Sanchís, la colaboradora de 'Sálvame', Belén Esteban, se encuentra de vacaciones. En la playa y en bikini se le ve en una publicación que ha compartido en Instagram, en la que muchos usuarios han acabado criticándola profesional y fisicamente.

«Disfrutando de unos días de descanso», escribía Belen Esteban en la publicación de Instagram. Algo que algunos usuarios se lo han tomado como personal, criticando su trabajo: «Es muy poco serio por tu parte decir que estás descansando de tu trabajo, cuando ese 'trabajo' consiste en estar dos o tres días a la semana sentada en un sillón hablando de las vidas ajenas, comiendo y de vez en cuando gritando, eso se llama provocar a la gente que realmente trabaja«.

«Trabajas mucho y muy duro. No me hagas reír. El dinero ganado así lo regalaría porque mi conciencia limpia vale más. Descansa que tienes que estar agotada de no hacer nada«, escribía otro usuario.

Además, la 'Princesa del pueblo' también ha tenido que leer comentarios en al que le atacaban por su aspecto físico: «Es la foto mas grotesca que vi en mucho tiempo«, »Me pareció que la Veneno había resucitado. Qué estropeada estás«, »Pareces un chorizo a punto de reventar«.