Desvelado el verdadero nombre de Risto Mejide: no es el que crees El presentador de 'Chester' lo contó en el programa de anoche IDEAL.ES Lunes, 7 mayo 2018, 15:25

Es uno de los presentadores más famosos de la televisión española y, sin embargo, hasta ayer nadie conocía su verdadero nombre. Risto Mejide reveló en la emisión del pasado domingo de 'Chester' cuál era su nombre de pila original antes de cambiárselo por el actual.

Tal y como pudo comprobar la audiencia, Risto Mejide aprovechó la entrevista con Enrique San Francisco en Cuatro para contar cómo se llama realmente.

Aunque muchos pensaban que su nombre era un diminutivo de Evaristo o Cristobal, el propio presentador se ha encargado de desmentirlo y contar el verdadero origen de su nombre.

«Risto es un nombre finlandés. Hay muchos Ristos en Finlandia. Y de pequeño me empezaron a llamar Risto hasta que un día me lo cambié, pero antes me llamaba Ricardo. Era mi marca, yo llevaba nueve generaciones de Ricardos... Y era por romper con los muertos, aunque fueran los míos», ha confensado el presentador.