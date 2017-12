Dabiz Muñoz se pone el vestido de las últimas Campanadas El marido de Cristina Pedroche cumple la tradición y se prueba el modelo del año anterior R. I. GRANADA Domingo, 31 diciembre 2017, 13:34

La presentadora lo ha vuelto a hacer, Cristina Pedroche ha tenido la capacidad de reinventar algo tan simple como las campanadas de fin de año y crear toda una expectación en torno al modelito que lleve puesto. La presentadora de Atresmedia desvelará el 31 de diciembre el vestido que lucirá para dar la bienvenida al 2018 con Alberto Chicote, un vestido que esconde un efecto sorpresa que acapara toda la atención de la Nochevieja.

Mientras esperamos al momento de las Campanadas 2017-2018, el marido de Pedroche lo ha vuelto a hacer. Como ya es tradición, Dabiz Muñoz se ha puesto el vestido de de las campanadas pasadas. Un vestido de transparencias y corsé que deja la fisonomía del cocinero al descubierto.

Él mismo ha hecho eco del momento a través de su cuenta de Twitter, donde confesaba tenerlo todo preparado para el gran momento. "Ya estoy listo para ver con qué me sorprende en las Campanadas Cristina Pedroche, pero no creo que en ningún caso pueda superar esto... debería dar las uvas yo!", rezaba el comentario de Muñoz. Su mujer no ha dudado en pronunciarse tras la instantánea: "Sí... otra vez... mi marido está más bueno que yo...", comentaba Pedroche en las redes.

Cristina lo tiene claro y sabe de sobra que su vestido es más que un simple traje de fiesta. De él se abrirá como cada año una conversación que determinará el éxito de sus Campanadas, siempre tan comentadas. Sobre el vestido solo se conoce que volverá a estar bajo la firma Pronovias y que tendrá las clásicas transparencias que han tenido el resto de modelitos que ha lucido los últimos 4 años.