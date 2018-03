El curioso antojo de Pilar Rubio en la última fase de su embarazo La colaboradora de 'El Hormiguero' vive feliz esta etapa de su vida R. I. Domingo, 11 marzo 2018, 18:50

La televisiva Pilar Rubio afronta los últimos días de su embarazo. La colaboradora de El Hormiguero ha iniciado la cuenta atrás para ver la carita de su tercer hijo, fruto de su relación con el futbolista Sergio Ramos. Si hace unos días acudía con sus otros dos hijos, Marco y Sergio, al Museo Nacional de Ciencias Naturales para empaparse de cultura y naturaleza a partes iguales, en esta ocasión ha preferido disfrutar de un fin de semana mucho más relajado.

Tal es así que no se le ha ocurrido mejor forma de encarar este sábado frío y lluvioso en Madrid que con un chocolate con churros, uno de los últimos antojos que ha tenido la pareja del jugador del Real Madrid casi al mismo tiempo que éste disputaba un partido contra el Eibar. "¿Mañana fría y lluviosa? No hay problema, chocolate con churros y todo solucionado.. Cold and rainy day? No problem, everything looks better with chocolate & churros", ha escrito hace apenas unas horas en su cuenta personal de Instagram junto a una fotografía en la que aparece con un churro en la mano. La publicación, que ha compartido con sus dos millones de seguidores, acumula ya cerca de 56.000 'me gusta'.