Críticas a 'Sálvame' por lo ocurrido en la pelea de Terelu contra todos sus compañeros La colaboradora ha querido salir al paso de las críticas recibidas en los últimos días IDEAL.ES Lunes, 4 junio 2018, 20:24

Tras una semana aciaga y negra para Terelu Campos, la hija de María Teresa Campos ha decidido dar carpetazo a sus malos momentos y enfrentarse cara a cara contra todos sus compañeros de 'Sálvame'. Cabe recordar que estos son los mismos que hace unos días empezaron a especular con el pasado de la colaboradora, cuando era uno de los rostros estrella de Telemadrid. Esto ha desatado una nueva lluvia de críticas sobre el programa de Telecinco.

Terelu ha querido salir al paso de las críticas y en un 'Sálvame' de lo más polémico ha terminado creando un debate sobre si Terelu es la persona que dice ser. Si es cierto que le han juzgado injustamente o si en realidad todo lo malo que se ha dicho de ella es real.

No en vano, Terelu ha llegado a asegurar que está pasando por una etapa muy mala debida, en parte, a sus complejos. «Hace años que no me apetece venir a trabajar» ha llegado a confesar.