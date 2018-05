Se confirma la noticia más esperada de Belén Esteban Su tímida pareja se declaró delante de más de 250 personas, confrimando que habrá boda IDEAL Miércoles, 23 mayo 2018, 10:02

Tras ganar el juicio contra su exrepresentante, Toño Sanchís, Belén Esteban está en un buen momento de su vida. Y es que en la fiesta de celebración de la victoria contra Sanchís que hizo la colaboradora de 'Sálvame' en una discoteca, su novio se declaró delante de más de 250 invitados.

Miguel Marcos es la actual pareja de Belén Esteban, ambos se conocieron cuando en 2013 su hija, Andrea, tuvo una crisis de salud, ya que él es conductor de ambulancia. Y ahora es su prometido, tras declararse en la fiesta de celebración de la victoria contra el exrepresentante de Belén.

Aunque Miguel suele ser bastante tímido, tomó valor y se declaró en mitad de la discoteca ante más de 250 personas. En su discurso dijo que «la boda está muy, muy cerca», mientras que Belén se acercaba para besarle.

«Miguel, no me cansaré de decirte que te quiero», respondió ella. Aunque por el momento no hay más detalles sobre la boda y es que la propia Belén ha confirmado que no tiene nada fijado, pero también ah explicado que «el día que me case, lo diré porque es una cosa muy bonita y querré que todo el mundo lo sepa. Lo que sí tengo claro es que Miguel es el hombre de mi vida. He tenido muchas parejas, pero él llegó y espero que sea para quedarse».