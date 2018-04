La confesión más sorprendente de Sandra Barneda sobre su novia, Nagore Robles «Estamos dando un ejemplo de naturalidad porque la sociedad tiene que seguir avanzando en todos los sentidos» IDEAL GENTE Domingo, 8 abril 2018, 11:44

Viva la vida, el programa de Toñi Moreno para Mediaset, ha acogido a Sandra Barneda para promocionar su último libro Las hijas del agua. Los rumores de boda con su pareja, Nagore Robles, no han dejado de aparecer hasta que Moreno ha dicho: «Me estoy buscando un modelito... Porque bueno, a mi nadie me ha invitado a una boda... todavía», a lo que Barneda ha respondido: «¿En serio que no has ido nunca a una boda?». «Hombre, a la tuya, no», concluyó Moreno entre risas.

Además el programa ha querido sorprender a Sandra Barneda con un vídeo recopilatorio de los mejores momentos de Sandra y Nagore en los platós de Telecinco. La invitada ha confesado que es complicado trabajar con su pareja : «Yo he optado por la naturalidad y sino, como menos estamos dando un ejemplo de naturalidad porque la sociedad tiene que seguir avanzando en todos los sentidos». »Cuando cumples 40 algo te dice que ya no te puedes callar más, disfruta y punto«. concluyó la televisiva escritora.

Finalmente, Barneda ha alabado a su pareja. «Nagore es una mujer extraordinaria, a la que no le falta carácter, pero es una mujer que tiene un fondo extraordinario. Es muy generosa... es que es como una Juana de Arco. Y luego si se da cuenta de que ha cometido un error, no le cuesta nada pedir perdón«.