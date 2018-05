Una concursante de 'Factor X' hace un doble 'zasca' a Risto Mejide La cantante no estuvo de acuerdo con el criterio del jurado IDEAL Jueves, 3 mayo 2018, 11:27

Esta semana 'Factor X' ha vuelto y lo ha hecho con grandes momentos. Entre ellos este doble 'zasca' de una concursante a Risto Mejide.

Esta semana en las cuartas audiociones de 'Factor X' hemos visto a María Jesús de 'Eurojunior 2003', a la novia de Roi y un cambio de look de Laura Pausini a un concursante. También hemos visto un 'zasca' a Risto Mejide.

Una pareja formada por un chico y una chica interpretaban una actuación en forma de musical. Cuando el dúo se bajó del escenario Risto fue contundente y les dijo que no valían para el programa y que no tenían un talento musical abundante.

La respuesta del miembro del jurado no gustó a la concursante que le contestó: «Espero que no te equivoques como con Pablo López hace años«. Al publicista no le gustó que le respondieran y continuó visiblemente enfadado: »Estás poniendo en duda mi criterio, pero tú eres la concursante y yo soy el juez. Acierto en el 99% de las ocasiones«.

Entonces, es cuando llegó el segundo 'zasca' y la mujer le volvió a responder: «Tal vez yo puedo ser ese 1%«. Además, tampoco se mostró demasiado contenta con la valoración del resto de miembros del jurado expresando que su actuación »ha sido demasiado original«.