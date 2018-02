La canción final de la gala de OT abre la polémica Nadie esperaba que esto pudiera ser motivo de quejas R. I. Martes, 13 febrero 2018, 23:00

'Operación Triunfo' acabó hace ocho días con la victoria de Amaia Romero, pero el espíritu del programa de talentos de TVE aún tiene carrete. Sigue muy lejos de diluirse y prueba de ello ha sido la gala especial que La 1 ha emitido este martes para celebrar el final del programa. Una gala que, eso sí, ha tenido cierta polémica.

La razón principal ha sido la canción elegida por el público. Porque 'OT' ha ofrecido a los espectadores poder elegir el tema que iba a sonar al final de esta gala especial. Y debían decantarse entre "City of stars" o "Chico malo". La canción más vista de la edición en las redes sociales y el tema más viral de las últimas semanas respectivamente.

Ha acabado imponiéndose "Chico malo" de Aitana y Ana Guerra. Una decisión que no ha gustado a algunos espectadores porque sostienen que "City of stars" no merecía estar fuera del reparto final. Sino que debía haber sido uno de los temas escogidos por la organización.