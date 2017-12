Bustamante no irá a la gala navideña de OT y le sustituye Javián Así lo ha informado Noemí Galera a Nerea y Miriam, quienes iban a cantar a dúo con el artista cántabro 'Vivo por ella' y 'Te quiero, te quiero' IDEAL GENTE Viernes, 22 diciembre 2017, 09:18

David Bustamante no actuará en la gala navideña de 'Operación Triunfo'. Así lo ha informado Noemí Galera a Nerea y Miriam, quienes iban a cantar a dúo con el artista cántabro 'Vivo por ella' y 'Te quiero, te quiero'.

El programa ha recurrido a Àlex Casademunt y Javián para que sustituyan a su excompañero el próximo lunes. "Vienen aquí a salvar el tema", ha señalado Manu Guix.

Por otro lado, Bustamante tampoco podrá grabar el disco con los actuales concursantes del talent.

Este es el reparto de temas

Rosa y Amaia: Gracias por la música

Miriam y Javián: Vivo por ella

Agoney y Gisela: Somebody else's guy

Raoul y Alejandro Parreño: Don't let the sun go down on me

Cepeda y Manu Tenorio: Lucía

Alfred y Naim: Adoro

Ana Guerra, Mimi, Gisela y Verónica: Lady Marmalade

Mireya y Nuria Fergó: Noches de Bohemia

Thalia, Marina, Miriam, Geno y Natalia: Déjame soñar R

icky, Juan Antonio, Álex Casademunt y Roi: Corazón espinado

Aitana y Natalia: Walking on sunsine

Nerea y Àlex Casademunt: Te quiero, te quiero

Camina y Mi música es tu voz: grupales