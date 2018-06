Belén Esteban, contra Pedro Sánchez: «No lo quiero en la Moncloa» La colaboradora responde así a la situación política IDEAL.ES Lunes, 4 junio 2018, 09:16

El reciente nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, que hoy precisamente estrena agenda, ha provocado un aluvión de reacciones en el mundo de la televisión. Tanto, que incluso en el plató de «Sábado deluxe» hubo tiempo para el debate al respecto.

Jorge Javier Vázquez preguntó a sus contertulios sobre qué opinaban de la moción de censura y por la nueva presidencia del socialista. Y fue Belén Esteban, que recientemente ha contratado a un nuevo representante, quien tomó la palabra.

«Me parece muy bien la moción de censura porque yo no estaba de acuerdo con que gobernara Rajoy, que también le voté cuando tuve que votar. Lo que quiero, igual que todos nosotros, es que mi país vaya bien. Cuando mi país vaya bien me haré del partido que crea que me tengo que hacer», explicó.

Sin embargo, la colaboradora matixó que no le gusta la situación actual: «Quiero elecciones, que la gente vote. No quiero que esté Pedro Sánchez», añadió.