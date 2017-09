La asistenta de Paz Padilla acaba con la polémica en 'Mi casa es la tuya' La pasada Navidad se criticó a la actriz cómica por mostrar una imagen clasista Jueves, 21 septiembre 2017, 00:06

'Mi casa es la tuya' ha acabado con la polémica que Paz Padilla alimentó por una fotografía que compartió en redes sociales la pasada Navidad. El programa de Bertín Osborne ha aprovechado su visita a la casa de la actriz cómica para charlar con la asistenta que protagonizó la controvertida imagen. En ella se la veía trabajando mientras Paz y su hija se hacían un selfie. Un gesto que fue tachado como clasista.

Anastasia, que así se llama la mujer, ha asegurado en 'Mi casa es la tuya' que su relación con Paz Padilla es muy buena. "Paz me ha cambiado la vida" asegura al tiempo que añade que le trata "muy bien". Tal es la buena relación entre las dos que durante la entrevista, tanto Paz como Anastasia acaban bailando un baile típico de Kenia, el país natal de la asistenta.

En el capítulo de anécdotas, Paz ha recordado lo que les pasó hace un tiempo: “Una vez me la llevé a un bar a tomarse un mojito y ella me dijo ‘ojú, mojito is muy strong’". Porque además de trabajar en su casa, Anastasia y Paz Padilla se sienten como parte de una misma familia.