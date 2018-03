Antonio Banderas muestra en 'El Hormiguero' su radical cambio físico Se ha dejado ver en 'El Hormiguero' calvo y sin cejas por exigencias de guion IDEAL.ES Miércoles, 21 marzo 2018, 22:02

Un malagueño universal interpretando a otro malagueño universal. Esa es la historia que se esconde detrás del espectacular cambio físico de Antonio Banderas. Porque el actor andaluz y hollywoodiense ha rodado una serie encarnando a Pablo Picasso. Uno de los artistas españoles más importantes de la historia.

Para ello, ha tenido que hacerse un cambio de imagen sorprendente. Hasta el punto de que ha logrado llegar a parecerse mucho al propio Picasso. Quitándose el pelo en toda la cabeza. Calvo y sin cejas. De esa guisa se ha presentado en 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

"No sé si me dejarán volver a mi tierra" ha reconocido con cierto humor por si a los malagueños no les convence cómo ha interpretado a Picasso. Pero lo cierto es que tan solo por el parecido físico, la reconversión de Banderas ya sobrecoge.