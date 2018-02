Anna Simón y Cristina Pedroche arrasan imitando a 'OT' La presentadora catalana ha sido muy aplaudida IDEAL Viernes, 23 febrero 2018, 23:48

Los ojos de "Tu cara me suena" estaban puestos en una actuación. La de Anna Simón y Cristina Pedroche imitando a Ana Guerra y Aitana Ocaña de 'OT 2017'. En concreto el tema "Lo malo". Y no ha defraudado.

Sobre todo en el caso de Anna Simón que ha clavado a Ana Guerra. No en vano, así lo han determinado los espectadores que han puesto de relevancia el buen hacer de la presentadora catalana. No así el trabajo de Cristina Pedroche que no ha acabado de gustar su exceso de comicidad durante la imitación.