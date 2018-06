«Eres actriz, no esto»: estallan los fans de Paula Echevarría por sus últimas fotos La intérprete recibe un aluvión de críticas por sus últimas publicaciones en Instagram IDEAL.ES Lunes, 11 junio 2018, 13:13

No cabe duda de que Paula Echevarría es una de las it girls del momento. Todo lo que luce en su cuenta de Instagram causa sensación y son muchas las mujeres que apuestan por comprar lo que ella luce. Así, por ejemplo, ha sucedido con esta falda de Zara.

Día tras días, la actriz, como hacen blogueras de éxito como Dulceida, aparece mostrando modelos de diversas marcas, creando estilo entre sus fans. Sin embargo, no todos ellos reciben de buen gusto que Paula Echevarría se esté dedicando a estos menesteres.

La intérprete asturiana ha «llenado de publicidad» su perfil de Instagram, según sostienen varias seguidoras. La gota que ha colmado el vaso para ellas ha sido uno de sus últimos post, en los que se limita poner la foto del envase de una crema. Ya no aparece ni ella misma.

Así, podemos leer comentarios como «Esta página es una tele tienda. Nada que aconseje la COPIPAULA LO COMPRO. No te crees que tú usas esas cremas, cuando los tratamientos te los haces e imagino que gratis. A otro perro con ese hueso» o «te sigo porque me encantas y me gusta abrir el IG y ver tus cosas. Pero esto de estar todo el dia publicitando ya es que da rabia. Es que publicitas 30 mil cosas de marcas de ropa accesorios, cremas...sitios donde vas. Todo te lo dan gratis con tal de que seas la chica para la publicidad de sus productos. Así también soy yo una smart girl. Y te lo digo desde el cariño. Tú eres actriz«.

Estas críticas se unen a las que ya recibía Paula Echevarríapor sus últimos modelos presentadores en las redes sociales. «no aportas nada nuevo», le llegaron a decir varias de sus fans al ver sus imágenes.