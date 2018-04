Abandona 'First Dates' tras enterarse de que su cita es bisexual Era la segunda cita de la pareja, pero lo que parecía una reconciliación no acabó bien IDEAL Lunes, 9 abril 2018, 10:53

Aingeru y Desirée visitaban por segunda vez el programa 'First Dates'. Ambos tuvieron una buena primera cita, pero tras salir del plató no les fue bien. Ahora, volvían para disculparse, pero la cosa acabó aún peor cuando ella confesó que era bisexual.

La pareja vasca tuvo una gran primera cita en el programa, pero tras eso comenzaron una relación que acabó por las inseguridades, sobre todo de Aingeru, que quería volver al programa para disculparse.

“Quiero pedirle perdón porque, después de conocernos, la gente empezó a hablarme mal de ella y yo me creí lo que me dijeron y la dejé. Luego volvimos pero ahora quiero que sepa lo mucho que me arrepiento de haber reaccionado así”, explicó al comienzo el joven a Carlos Sobera.

Sin embargo, lo que parecía sería un encuentro de ensueño acabó de la peor manera cuando Desirée quiso confesarse ante su pareja: "Creo que soy bisexual. Estoy enamorada de ti, pero me gusta una chica".

La sinceridad de la joven no gustó al muchacho qu decía sentirse herido: "Me ha hecho daño porque me podrías haber contado esto hace tiempo". A lo que ella respondió con un "no te lo iba a contar nunca, me duele decírtelo pero quiero ser sincera contigo y además pasa desde hace mucho tiempo".

Tras esto, Aingeru se levantó de la mesa para irse notablemente agobiado al servicio, ahí acabó la cita. Aunque, después se volvieron a ver en el confesionario, donde él le dijo a ella que lo que tenía que hacer es aclarar su propia sexualidad.