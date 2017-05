Xavi Martínez abandona a Manel Navarro, que sale a la calle "con capcucha"

Una vez pasado el chaparrón, Manel Navarro ha regresado a España, tras su demoledora derrota en Eurovisión, y ha atendido a algunos medios de comunicación, mostrándose satisfecho con su actuación, a pesar del gallo que le salió y que ha provocado un aluvión de memes en las redes sociales.

A pesar de esa actitud de entereza con la que asume su derrota y la deportividad con la que se ha tomado el asunto, Manel asegura que las críticas le han afectado mucho, hasta el punto de bajar a la calle con capucha para no ser reconocido. Así lo ha afirmado en La Mañana de La 1, donde también ha reconocido que se ha reído con muchos memes sobre su desafine, a pesar de que algunas críticas le han afectado bastante porque, a pesar de su imagen de “chico duro”, se considera una persona frágil.

Y es que muchas de esas críticas han sido realmente duras. Ejemplo de ello son las declaraciones del locutor de Los 40, Xavi Martínez, que asegura estar arrepentido de prestar su apoyo público a Manel. “No estuvo bien, creo que decepcionó muchísimo. La verdad es que él en los ensayos estuvo mucho mejor. Es una pena que le saliera un gallo. Pero bueno, igualmente en los ensayos pues tampoco convenció al jurado”, dice Martínez en una entrevista.

“Hay que hacer autocrítica, cuando apuestas fuerte, como yo llevo haciendo muchos años con muchos artistas, aciertas muchas veces, y te equivocas más. Seguramente para el formato de Eurovisión se ha visto y lo hemos visto todos que no era la actuación más adecuada. El primero que lo reconoce soy yo”, añade el presentador, tras las acusaciones de tongo durante las votaciones de ‘Objetivo Eurovisión’.

Durante su primera entrevista con los medios, Manel ha admitido que el peor momento se produjo al terminar la canción, cuando corrió a escribirle a su padre para preguntarle por el gallo. No obstante, su familia le apoyó de forma incondicional, algo que le da fuerzas para seguir luchando por su sueño. “Nunca voy a tirar la toalla. Es mi sueño y no me veo dedicándome a otra cosa”, afirma.