Kim Kardashian pierde miles de seguidores por la filtración de unas fotos sin retoque

El envidiado cuerpo de Kim Kardashian es tan real como el de cualquier mujer, así lo demuestran las fotografías sin retoque alguno que ha filtrado un paparazzi, de las vacaciones que la celebrity ha disfrutado junto a su hermana Kourtney en unas paradisiacas playas de México.

Las imágenes muestran la figura de Kardashian al natural, con celulitis incluida. Unas fotografías naturales y nada sorprendentes, de no ser por las “instantáneas” a las que Kim nos tiene acostumbrados. Y es que, las fotos que la celebrity sube habitualmente a sus redes sociales muestran cuerpo perfecto y un trasero liso y terso.

La filtración de estas imágenes ha causado una gran indignación entre los seguidores de Kim Kardashian, que ha perdido miles de fans a consecuencia de los retoques en Photoshop que han quedado al descubierto.

Son muchas las famosas que están dándole la vuelta a la tortilla y que se muestran tal y como son, sin maquillaje y sin filtros, para que sus seguidores las acepten tal y como son. Se trata de una forma de luchar contra la anorexia y otras enfermedades relacionadas con la búsqueda de la perfección física.

No obstante, siguen existiendo celebrities que se niegan a mostrarse de forma natural y que disfrazan sus fotografías, haciendo creer a sus fans que sus cuerpos son inmejorables y que jamás podrán alcanzar ese nivel de perfección. Kim Kardashian, al parecer, pertenece a este último grupo, a pesar de las declaraciones que dio hace unos años sobre su aspecto. “Soy una chica armenia, tengo curvas, y resulta que a la gente le gusta. Eso me hace sentir bien conmigo misma y con las demás mujeres por ser tan alentadoras”, dijo en 2015 la revista ELLE.

Ahora, sus seguidores se sienten engañados y decepcionados con la respuesta que ha dado la celebrity a través de las redes sociales: “Oh y preguntáis sobre mí?… Solo estoy sentada aquí en la playa con mi cuerpo impecable”.

