El granadino Gabriel Reguero estará en el pelotón profesional un año más

Gabriel Reguero. ALEJANDRO MOLINA GRANADA Viernes, 2 febrero 2018

África y Asia son los destinos del ciclista granadino Gabriel Reguero. Tras dos años en el equipo luxemburgués Differdange, el corredor de Dúrcal ha fichado por el equipo continental Vib Sport Pro Cycling Team, con sede en Baréin. Con él disputará en 2018 las carreras del UCI Asia Tour y UCI África Tour, dos circuitos en pleno crecimiento y con un nivel cada vez más exigente.

La pasada semana ya pudo demostrar su calidad en el Sharjah Tour (Dubai). Allí se hizo con el sexto puesto en una general final en la que se impuso el jienense Javi Moreno (Delko Marseille Ktm). No podía haber empezado con mejor pie Gabriel Reguero, que explicó recientemente a IDEAL que su objetivo este año es estar lo más arriba posible en la general de las vueltas que dispute con su nueva formación. A partir del verano espera alcanzar su estado óptimo de forma y llegarán sus mejores oportunidades.

Reguero, de 24 años, inicia así su tercer año como ciclista profesional pero no oculta que llegó a plantearse recalificarse como sub 23 otra vez. «Era la última opción pero no lo descartaba si no se producía una oferta adecuada», comentó recientemente el durqueño. Cansado de carreras llanas, Gabriel quería hacer un calendario más adecuado a sus características. Más escalador que rodador, Gabriel Reguero forma parte de la generación de ciclistas formada en el Construcciones Armilla bajo la batuta de Jacobo Miranda. Por la extinta formación júnior pasaron Álvaro Cuadros, Juan Antonio López Cózar y Daniel Domínguez. Hoy estos son los únicos ciclistas profesionales granadinos en activo.

De su paso por Luxemburgo Reguero guarda buenos recuerdos a pesar de las dificultades. «He aprendido idiomas y he crecido como ciclista. Aprendes a colocarte en carrera y a ver cómo es el ciclismo profesional, la experiencia ha sido buena», comenta Gabriel. Aunque no le hace ascos al ciclismo europeo, Reguero quiere darle una oportunidad al africano. «Son circuitos que ahora están en pleno crecimiento y por el momento lo que he visto me parece bien. Si las carreras son buenas no veo por qué no puedo seguir haciendo mi carrera allí», explica.

Hasta la fecha, su mejor resultado en el pelotón profesional ha sido un segundo puesto en la cuarta etapa del Tour de Hungría, en el que fue cuarto en la clasificación general final.