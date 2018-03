Arranca la temporada de verano en el Aeropuerto de Granada: Estas son todas las ciudades a las que podrás volar A. Aguilar Las aerolíneas prevén que el número de salidas y llegadas a Granada crezca un 22% con respecto al mismo período de 2017 JUANJO CERERO Granada Viernes, 23 marzo 2018, 10:26

La temporada de verano en el Aeropuerto de Granada, que comenzará de forma oficial este domingo 25 de marzo, estará marcada por un importante empujón al número de vuelos internacionales, foco de crecimiento destacado con respecto al año pasado. Destaca el número de destinos con los que la provincia estará enlazada a través de vuelos chárter, buena parte de ellos provenientes de tres países del norte de Europa, a saber, Islandia, Noruega y Suecia. Así lo confirman documentos de AENA a los que tuvo acceso IDEAL. La internacionalización se convierte en el gran foco de consolidación para el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, que operará con 19 destinos en total, de los que 12, alrededor de dos de cada tres, estarán fuera de España. Son diez más que el año pasado, cuando hubo programadas conexiones aéreas con nueve ciudades. Además, a partir de septiembre se abrirán rutas comerciales con Berlín y Nápoles.

De estos 19 destinos con los que Granada enlazará durante la temporada de verano, siete de ellos, alrededor de un tercio, lo harán solo a través de vuelos chárter. Es decir, que no habrá billetes disponibles para ir a esos lugares en los canales habituales de venta. Por lo general, esto ocurre en casos en que existen acuerdos con operadores turísticos que ofrecen paquetes vacacionales y cierran previamente el alquiler del avión fuera de horarios comerciales; es decir, que serán vuelos ex profeso; en principio, un granadino no podrá adquirir billetes para volar a estos siete destinos. Cuatro de ellos son de países del norte de Europa: Keflavik en Islandia, Oslo y Bergen en Noruega, y Estocolmo, la capital sueca. También habrá vuelos chárter que enlacen con Roma, en Italia, y Estrasburgo, en Francia. Además, se suma un destino en territorio nacional donde la conexión será de este tipo: Menorca. El aeropuerto de Palma de Mallorca tiene conexión normal con el de Granada.

Cuando llegue el verano, el Federico García Lorca Granada-Jaén estará conectado con un total de ocho países. España seguirá siendo el que tenga más destinos, con un total de siete, y en segundo lugar estará Italia, con tres ciudades, y luego Reino Unido, Noruega y Francia, cada uno de ellos con dos enlaces.

Un 22% más de vuelos

Los datos certifican la apuesta por incrementar el peso específico de las instalaciones granadinas. Salvo modificaciones que se puedan producir durante estas semanas, las aerolíneas tienen previsto programar más de 5.712 vuelos con salida o llegada en Granada, lo que supone un aumento del 22% con respecto a la programación del año pasado. En lo que respecta a los asientos para pasajeros, la cifra alcanza los 854.276, un 21,1% más que en 2017.

La apuesta por un proceso de internacionalización como uno de los principales focos de proyección del aeropuerto granadino se ve también en las cifras. De hecho, las plazas para conexiones aéreas con el extranjero son de lejos las que más aumentan; en concreto, lo hacen un 56,2%, hasta superar las 147.000 en total. El margen de crecimiento está claro: solo una de cada cinco plazas programadas para esta temporada de verano está asociada a un vuelo internacional.

En lo que respecta al tráfico aéreo que viene o va a distintos puntos de España, las previsiones son asimismo positivas. El aumento de las previsiones de viajeros sobre el pasado verano es del 15,7%.

Aunque la temporada alta comience oficialmente este domingo, no todos los vuelos comenzarán a operar ese mismo día. Además, habrá que esperar a septiembre para que se abran los enlaces aéreos con Berlín y Nápoles.