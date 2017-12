Ismael Serrano: «No sé si soy un poeta» El cantautor Ismael Serrano. / Alberto Ferreras El intérprete celebra dos décadas de carrera con la publicación de un disco doble que contiene una selección de sus éxitos VÍCTOR NÚÑEZ JAIME Madrid Viernes, 29 diciembre 2017, 00:35

Su nombre es uno de los antecedentes más directos de la actual popularidad de los cantautores que no paran de dar conciertos y publicar libros. En su caso, Ismael Serrano cumple dos décadas con la guitarra, el bolígrafo y el micrófono a cuestas. Para celebrarlo publica 'Hoy es siempre', un disco doble que incluye un DVD de un concierto en directo. El título lo tomó prestado del poeta Antonio Machado. «La emoción del principio de algún modo sigue presente», afirma. Además de haber realizado una selección de su repertorio para estructurar este trabajo, que incluye temas como 'Papá cuéntame otra vez', 'Vértigo' o 'Vine del norte', también ha versionado canciones de Luis Eduardo Aute, Joaquín Sabina, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa e, incluso, del grupo de rock argentino 'Divididos'. Además, ha incluido cuatro temas inéditos.

Todo se debe a que Serrano reconoce que tiene obsesión por el paso de los años. «Creo que toda persona que escribe canciones tiene esa obsesión porque hay cierto empeño por rescatar del olvido y vivencias que te han marcado. Cuando se le canta al amor o al desamor no responde a un empeño en regodearse en el sufrimiento sino de rescatar belleza del escombro, esa intensidad, esas sensaciones que temes que con el tiempo se acaben desvaneciendo. Es un empeño por combatir el paso del tiempo o, más bien, la fugacidad de las cosas. Es una forma de lastrar el ritmo vertiginoso con el que vivimos las cosas», explica el músico vallecano.

-Son veinte años de carrera. Nada, ¿no?

-(Ríe) Son más. Porque antes tuve que recorrer muchos bares de Madrid. Pero los últimos veinte los he vivido de forma muy intensa.

-¿Qué sensación tuvo al seleccionar o discriminar sus canciones para armar este disco de aniversario?

-Tenía una sensación de orgullo. Han sido años y canciones en las que me he dejado la piel.

-Ha colaborado con muchos artistas, pero usted siempre habla con más entusiasmo de Mercedes Sosa.

-A ver: tengo muchos referentes, pero conocer a Mercedes Sosa es lo mejor que me ha pasado. Aprendí mucho de su disciplina, de su manera de interiorizar la música. Y pude aprender todo esto gracias a que ella era muy generosa.

-Cuando uno habla con los nuevos cantautores (Marwan, Andrés Suárez, Rosalén) siempre lo citan a usted como uno de sus referentes.

-Me sorprende que algunos me llamen maestro. Pero ya caerán en la cuenta de que no es así.

-¿Se considera un poeta?

-No sé si soy un poeta. De lo que estoy seguro es de que sí le doy un vuelco poético a mis canciones. Pero soy consciente de que la poesía es algo más exigente, más profunda y requiere una métrica precisa. En realidad, sólo soy un músico.

-¿Para qué escribe canciones?

-Escribo para combatir los miedos, la fugacidad, la soledad. Para plasmar lo aprendido a lo largo de los años. Y para perder prejuicios.

-¿Qué canción le compondría a la España de hoy?

-Es una pregunta muy difícil. Los políticos deberían generar diálogo y no desatender una agenda importante de derechos sociales y mirar a largo plazo. En lugar de eso sólo hay ruido. ¡Ah! A España le dedicaría una canción de Rosalén que se llame 'Si se callase el ruido'. A ver si escuchan y entienden bien la letra.