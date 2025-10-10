El Zaragoza, sin gol, en crisis y con Gabi casi fuera, busca la campada

Javier Gómez Granados Almería Viernes, 10 de octubre 2025, 23:37 Comenta Compartir

La temporada ha empezado mal para un equipo de los llamados históricos. Hay que recordar que los maños cuentan en sus vitrinas con nueve títulos, seis Copas del Rey (o de España, como eran conocidas en los años sesenta), una Recopa de Europa en el año 1995 (que enfrentaba a los campeones de Copa de cada país), una Supercopa de España en 2004 y una Copa de Ferias (lo que luego sería la Copa de la UEFA, actual Europa League) en 1964.

Pero aquellos tiempos son pasado y hoy, el club maño pasa por un momento de crisis deportiva. Instalado en penúltima posición, con seis puntos, los mismos que el farolillo rojo (Real Sociedad B) el Zaragoza se ha encontrado muy pronto con serios problemas que podrían acabar con la destitución de Gabi Fernández, técnico del equipo, si no hace un buen papel en su visita al UD Almería Stadium –ya le pasó el curso pasado a Ramírez–. De hecho, Gabi no podrá estar en el banquillo después de su expulsión en la última jornada.

El Zaragoza es, actualmente, el peor de toda la categoría en cuanto a eficacia frente a la portería rival. Sólo ha anotado cuatro goles en ocho partidos, dos de ellos en sus visitas y otros dos en su estadio. Apenas medio gol por partido, de media. Insuficiente para un equipo que quiera salvar la categoría.

A ello se unen los problemas crecientes en la capacidad defensiva, especialmente en los balones colgados desde los laterales, que están castigando sobremanera a los maños.

Con una plantilla renovada, el Zaragoza es un equipo en construcción, muy enfocado al trabajo defensivo que, si bien está dando sus frutos ya que sólo seis equipos le mejoran en la solidez atrás, lo cierto es que es en claro perjuicio del ataque. No hay equilibrio en un proyecto deportivo que crea muchas dudas en la capital de Aragón.

Sistema táctico

El esquema táctico utilizado por Gabi en el primero tramo liguero ha sido un clásico 1-4-4-2 muy orientado a cerrar su portería antes que alcanzar la del rival. La idea principal de Gabi es la solvencia defensiva, intentando reducir los espacios y los daños. Para ello usa un bloque muy compacto, con presión en la zona ancha y líneas juntas en lo que ahora se conoce como bloque bajo. Esto repercute en la menor presencia ofensiva que Gabi ha tratado de suplir, sin éxito, con un sesudo trabajo táctico a balón parado.

La principal arma ofensiva del equipo es el contraataque. Tras recuperar el balón, buscan la verticalidad con pases largos hacia los delanteros aprovechando la velocidad de estos. El problema es que no parece tener plan B para cambiar el rumbo de según qué partido y que, visto lo visto, resulta absolutamente necesario ante la falta de éxito del plan inicial de Gabi.

A pesar del mal comienzo, el Real Zaragoza muestra puntos fuertes a tener en cuenta. Concretamente su buena disposición defensiva y el esfuerzo solidario en estas tareas de todo el equipo. No sólo los hombres de atrás sino todo el equipo está entregado a la actividad defensiva. Eso sí, la falta de gol desluce todas esas virtudes. Y, por ello, salvo cambio de rumbo en un estadio difícil como es el de la UDA, la crisis podría agudizarse más aún sin Gabi en el banquillo y mientras cumple dos partidos de sanción, con un pie y medio fuera del club, que ya le busca sustituto, y con la última plaza amenazando con fuerza. La oportunidad de dar la campanada y cambiar el orden de las cosas empieza por superar a los de Rubi en el Mediterráneo.