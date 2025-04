«La victoria significa muchísimo, llevamos tiempo sin ganar fuera y lo necesitamos»

Juanjo Aguilera Almería Jueves, 17 de abril 2025, 17:31 Comenta Compartir

El técnico del Almería, Rubi, confirmó que no hay novedades en la convocatoria respecto a la jornada anterior, aunque aclaró que «Lázaro está bien» tras unos problemas gripales y estará disponible. Reconoció la importancia del duelo en Castalia: «Significa muchísimo, llevamos tiempo sin ganar fuera y lo necesitamos», destacando que una victoria supondría un impulso de moral para afrontar los dos siguientes partidos en casa con opciones claras de meterse en playoff. Por el contrario, no puntuar mantendría al equipo con «tristeza por no conseguir resultados fuera».

Sobre el Castellón, Rubi elogió al rival: «Es de los equipos que más me ha gustado en todo el año», y recordó el 2-5 encajado en la ida como «el peor resultado sin duda», aunque matizó que «hicimos una gran primera parte». Aquel encuentro, según el entrenador, marcó un antes y un después en el grupo, que llegó a «tocar fondo» y desde entonces ha crecido. También analizó similitudes entre ambos conjuntos en cuanto a propuesta ofensiva: «Somos dos equipos que marcamos muchos goles, pero podríamos marcar muchos más», y apuntó que será un duelo abierto, con muchas llegadas y exigencia física.

Rubi admitió que el equipo «lleva 9 de 15 puntos y no ha sido suficiente ni para entrar en playoff», lo que refleja la dureza de la competición. Aún así, no se mostró arrepentido por la planificación deportiva: «Siempre he sido defensor de la plantilla, aunque me hubiera gustado sacar más rendimiento a algunos futbolistas». Por último, restó importancia a los rumores sobre una posible venta del club: «No me preocupa, el entrenador es muy cortoplacista», y aseguró que sigue notando el respaldo de la propiedad actual.

Cómo llega el equipo al partido contra el Castellón, en clave también si hay alguna ausencia.

«No hay ninguna novedad respecto a altas y bajas, por lo tanto igual que la semana pasada. Bueno, Lázaro está bien, que el otro día tuvo unos problemas físicos, de gripales, pero que yo he dicho los mismos y no son los mismos, que Lázaro está a disposición también».

¿Qué significaría para ti y para la plantilla ganar en Castalia y qué significaría no hacerlo también?

«Significa muchísimo, significa que llevamos tiempo sin ganar fuera y lo necesitamos y significaría ganar a un gran equipo. Repito que a mí es uno de los equipos que más me ha gustado, pero de largo, todo el año, y además significaría venir a los dos partidos de casa seguidos con una ilusión grande. No ganar significaría seguir con el equipo un poco triste por no conseguir resultados fuera de casa, sabiendo que igualmente tienes que sacar los dos partidos de casa. Eso es invariable porque entonces sí que tendrías que estar acumulando puntos para asegurar lo antes posible las plazas de playoff».

La gestión semanal por aquello de que fueron tres puntos y tú nos comentabas que al final se ganó el partido, pero como la gente no se fue contenta, ¿cómo ha sido tu último día?

«Adentro como al revés, muy contentos porque el míster les ha reforzado en que hicimos 70 minutos muy buenos y también obviamente ha corregido esos 10 minutos finales que no fueron tan acertados, pero nosotros no nos desviamos de que lo importante siempre es primero sacar el partido y si en el cómputo general hay muchos minutos con buenas sensaciones, mucho mejor. Por lo tanto, nosotros en este sentido satisfechos de volver a ganar y pensando rápidamente. Es verdad que rápido nos hemos puesto las pilas a pensar en el siguiente partido porque no había mucho margen de tiempo».

Dos equipos parecidos y ellos con cambio de entrenador, con el segundo ahora como primero.

«A ver, yo creo que somos dos equipos que marcamos muchos goles y que los dos seguramente pensamos igual en que tendríamos que marcar muchos más porque si tú coges los partidos de nuestro rival de mañana es un equipo que elabora una cantidad de ocasiones ofensivas impresionantes. Yo lo hablo desde fuera, seguramente ellos podrían llegar muchos más goles porque generan muchísimo. Y yo de mi equipo pienso lo mismo, en eso está claro. En la parte defensiva ya hemos hablado durante todo el año, hablo en este caso sólo de mi equipo. Nos cuesta, somos un equipo pensado mucho para mirar para adelante y seguiremos trabajando para encadenar partidos donde encajemos poco o nos hagan pocas ocasiones. Es verdad que este no es el ideal, este es un partido que lo normal es que los dos equipos tengamos situaciones de gol importantes. Respecto al cambio de entrenador, está claro que el club tiene una filosofía de trabajo y de juego que se ha mantenido en gran parte, seguramente, pero está claro que cada entrenador tiene sus matices y nosotros ahí sí que hemos apreciado algún cambio en la idea del juego, pero no en lo general ni en la esencia».

El Castellón y ese partido de ida, que fue el peor partido o el peor resultado del equipo con un 2-5 en casa, además fue la única derrota del Almería en casa hasta la fecha. ¿De qué ha servido ese partido para afrontar la vuelta ahora?

«El peor resultado sin duda, es evidente, el peor partido es verdad que si volviéramos a ver todos la primera parte veríamos que hicimos una gran primera parte, pero, lo que acabo de comentar, nos penalizó la falta de acierto y la segunda parte es verdad que nos golpearon de una forma bestial y nos hicieron goles uno detrás de otro y lo pasamos muy mal. Entonces, ¿de qué ha servido? Aquel partido sirvió de mucho porque ya lo comenté en su día, creo que fue un momento que nos hizo tocar a todos fondo y que a partir de ahí, también es cierto, que luego venía algún otro partido, pero a nivel de a lo mejor el tema del descenso seguía muy latente entonces y seguía muy latente a todos los niveles, no sólo en el vestuario y aquel día fue un día que se pudo criticar fuerte al equipo y creo que fue un desahogo para mucha gente. Es verdad que aquel partido me acuerdo que cuando lo planteamos con nuestros futbolistas les llamaba la atención todo lo que les explicábamos de nuestro rival, porque les decíamos, ojo porque son muy buenos, atacan muy bien, físicamente creo que es el equipo que más kilómetros hace de la Liga, además físicamente es un equipo fortísimo, por lo tanto aprovechemos las situaciones de gol que tengamos porque ellos van a tener y se dio, se dio que no las aprovechamos y ellos sí y fue como reconocer que un equipo que venía de Primera RFEF podía llegar en cinco jornadas, jugar muy bien a fútbol y tener una propuesta valiente y que también diera resultados».

Qué supone sumar tres puntos mañana, que sería doble, por aquello de que fuera de casa sólo un punto en los últimos 18 y también por aquello de sumar dos semanas seguidas o diría que hasta triple, para ver si ya ganando un partido que sería el segundo seguido, el equipo entra ya por fin en ese playoff, porque parece que está costando más de lo que esperábamos.

«Sí, está costando porque sin duda ahora llevamos 9 de 15, obviamente queríamos más, pero llevamos 9 de 15 y no nos ha servido ni para entrar en el playoff. ¿Esto qué te demuestra? Pues lo que llevábamos hablando todo el año, que la competición está más dura que nunca, que hay más equipos que nunca peleando por todo, que hay una dificultad, que a veces el año del ascenso la dificultad era que había que subir con 81 puntos, pues este año, fíjate, para hacer un playoff vete a saber todos los que tienes que hacer, pero esto va como va, es decir, cada temporada es nueva, cada temporada es diferente y se está dando esta igualdad que la hace muy atractiva para el espectador neutral, pero para los que estamos dentro es de mucho sufrimiento».

Quedan 7 jornadas para el final de la temporada, podemos tener una perspectiva más amplia de todo lo que ha sido la temporada. A esta altura de la competición, si habrías cambiado algo en cuanto a la planificación deportiva, si estás satisfecho con la plantilla que has tenido y si ha podido variar algo en la planificación deportiva, también el hecho de tener un límite salarial quizá un poco mermado.

«Yo te digo que es una valoración más de final de temporada esta pregunta que me haces, porque aún no ha acabado y las Ligas duran 42 jornadas y, por lo tanto, tú imagínate que ahora hacemos un final de Liga extraordinario, daríamos un poco todo por bueno, pero yo siempre he sido muy creyente de la plantilla que teníamos, también he sido crítico y he dicho que veníamos de una temporada de no demostrar nivel de Primera División. Por lo tanto, ojo con los discursos de la mejor plantilla, el mejor no sé qué y el mejor no sé cuánto, eso siempre he dicho, ojo con eso, pero siempre he sido un defensor de la plantilla que teníamos y posiblemente no hubiera cambiado muchas cosas, me hubiera gustado sacar más rendimiento a algunos futbolistas, esto es verdad, es responsabilidad mía y también creo que no hemos tenido mucha fortuna en una posición del terreno de juego donde habíamos dado en el clavo para que el equipo funcionara de una manera bastante consistente y en ese sentido no hemos tenido esa fortuna».

Tú has llegado aquí para firmar tres años, tres temporadas, y no sé si este tema de que salga cada vez una noticia de posible venta del club, te preocupa, si en ese caso lo has hablado con la actual propiedad, y si sabes algo del tema.

«En principio no me preocupa, porque en este sentido yo lo que estoy preocupado es en el día a día, en el cada semana, con esta propiedad, con otra que si algún día viniera, ganando, perdiendo, es decir, el entrenador es muy cortoplacista. Es verdad que hemos firmado un contrato de tres años, tres temporadas, y continúo notando la confianza de los gestores del club y respecto a si se alguna cosa, pues se alguna cosa, pero tengo muy pocos detalles y creo que tampoco sería yo la persona apropiada para trasladarlos».