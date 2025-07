Victoria de 'peso' del Almería

Antonio del Rosal Domingo, 27 de julio 2025, 21:01 Comenta Compartir

La UD Almería encaró el segundo partido de la pretemporada en la 'Dama de Noche', un campo distinto al del primer test, con un terreno de juego en peores condiciones. En la portería, debutó Andrés Fernández partiendo de inicio, al igual que el lateral zurdo Álex Muñoz. El conjunto rojiblanco salió con una marcha más que el Al-Jazira, con una clara intención de tener la posesión del balón. Las primeras ocasiones del partido las puso la UD Almería a través de un tímido disparo de Baptistao y un córner a favor de los indálicos, pero que no encontró rematador. El Almería fue comiéndole el terreno poco a poco al equipo de Emiratos Árabes.

Hasta que llegó el primer gol del partido, que fue de Perovic en el minuto 11 de partido. El jugaron rojiblanco marcó un gran tanto picando el balón con la pierna izquierda por encima del portero. El joven hizo una gran jugada con Lázaro Vinicius que le dio una asistencia a Perovic, para que pudiera rematar con algo de espacio dentro del área. El jugador de Montenegro llevó el peso del ataque del Almería por la banda izquierda durante el primer cuarto de hora del partido.

Además, los rojiblancos estuvieron cómodos atrás, sin problemas defensivos. La 'batuta' del Al-Jazira la llevó Fekir, el futbolista se movió durante todo el campo, intentando hacer daño al Almería, pero sin obtener resultados. Mientras tanto, la UD Almería seguía a los suyo, poniendo centros al área rival y trenzando jugadas. En el minuto 20 de partido, de nuevo Perovic pudo marcar otro gol, pero se 'zurdazo' lo repelió Lekovic. El equipo de Rubi mostró un juego más vertical y profundo que el Al-Jazira, pero el fuera de juego salvó al conjunto de Abu Dabi de haber sufrido más atrás.

Fortaleza defensiva

El conjunto indálico logró crear un entramado defensivo que imposibilitó las llegadas del rival a su área durante casi toda la primera parte. Los rojiblancos mostraron una gran seguridad defensiva, no solo de la retaguardia, sino de todo el bloque. A lo largo de la primera media hora el Al-Jazira apenas tuvo llegadas.

Hubo parón de hidratación, tras este 'tiempo muerto', los rojiblancos le dejaron el balón al Al-Jazira, pero no lograba encontrar ni un hueco entre las líneas de la UD Almería. Hay que destacar también el nivel que mostraron durante el primer acto los laterales rojiblancos, tanto Chirino como Álex Muñoz tuvieron mucha presencia en ataque. También en la medular, hicieron buena pareja Selvi y Gui Guedes, que se entendieron muy bien, generando fútbol y realizando varias recuperaciones. La primera mitad terminó como empezó con el Almería atacando, Melamed recibió una dura entrada de Bougma, provocando una falta peligrosa, pero que el catalán no estuvo acertado al ejecutarla.

Segunda parte

El arranque del siguiente periodo contó con Al-Jazira que salió con el cuchillo entre los dientes y generando jugadas de ataque. Nada más pitar el árbitro, el conjunto emiratí tuvo un córner a favor, pero sin generar peligro. Hay que reconocer que para ser un partido amistoso, el Al-Jazira se empleó con dureza en algunas jugadas. Rubi tardó en hacer los cambios, ya que continuó durante el inicio de la segunda mitad con los mismos jugadores que empezaron el partido.

Los rojiblancos hicieron un fútbol más conservador, intentando sorprender al rival a través de los contragolpes. El conjunto indálico le entrego la 'cuchara' al Al-Jazira, pero no supieron aprovecharlo durante el ecuador del partido. No fue hasta el minuto 61 cuando Rubi cambió a todo el equipo, dando entrada a Jesús López en la portería, Chumi, Luna, Pedro Fidel, Centelles, Marcos Peña, Dion Lopy, Arribas, Soko, Embarba y Arnau. En el minuto 63, llegó la primera ocasión del partido el Al-Jazira, aprovechando una salida en falso de Jesús López, pero el remate de Vini Melo se fue al lateral de la red. Unos minutos después, Bougma realizó otro disparo peligroso desde la frontal del área pero no llegó a ver la portería rojiblanca. Un disparó que le costó la lesión al jugador. Con los cambios, la UD Almería bajó el niel durante la segunda mitad, el cambio de centrales hizo que se bajara la contundencia defensiva. Hay que destacar, que este encuentro sirvió para que Rubi sacara algunas conclusiones. Cada vez parece más evidente que Chirino será el lateral derecho y Álex Muñoz el izquierdo. Ambos futbolistas mostraron un niel muy superior y se les vio muy cómodos en los costados. Hay que recordar que Chirino, jugó la temporada pasada la mitad de los partidos de defensa central.

El Almería dio algunos 'fogonazos' en el tramo final del partido, a tras de algunas arrancadas de Lopy y de Embarba. El extremo madrileño realizó alguna jugada individual que terminó con disparó en las manos del portero rival. Luna, en el lateral derecho estuvo muy acto poniendo algunos centros durante los últimos minutos. Conforme iban pasando los minutos el partido se fue endureciendo, con entradas peligrosas de los jugadores de Al-Jazira. Pero la cosa no fue a más y los jugadores levantaron el pie del acelerador. Si Patrick Soko fue el mejor contra el Málaga, Perovic fue el más destacado por el gol y por las buenas sensaciones que dio durante la primera mitad. Se vio a un Almería más reconocible y con las ideas claras, no tuvo nada que ver la imagen que dio el cuadro rojiblanco ante el Al-Jazira si la comparamos con la del Málaga CF.