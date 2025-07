Otra vez la UD Almería pone 'en venta' la ilusión

Juanjo Aguilera Almería Martes, 1 de julio 2025, 14:53 Comenta Compartir

A las 9:15 de la mañana ya había aficionados esperando a las puertas del UD Almería Stadium, pese a que la renovación de abonos no comenzaba hasta las 10:00 y era con cita previa. De ese modo, se evitaban las colas que solían formarse cada temporada, hasta que la entidad indálica implantó un sistema más avanzado para la campaña de renovación y venta de abonos. Por allí andaban los clásicos, los que no quieren que se les haga tarde para firmar el 'acuerdo' de pertenencia con el equipo rojiblanco.

A las 10:00 en punto comenzó esa 'liturgia', así como el suspiro de alivio cuando, pasados cinco o diez minutos, la máquina expendedora —cinco taquillas— daba el carnet de abonado, previo pago del importe establecido, y el aficionado salía con su carnet y una bandera de la UD Almería.

En la pantalla del estadio aparecían unos códigos que anunciaban el turno para pasar por la taquilla, mientras que en la otra mitad de la pantalla, en bucle, se sucedían las imágenes de la campaña, anunciada en la tarde anterior por parte de la firma italiana Makro, cuyos empleados se afanaban en la tienda oficial para una apertura que se fue un poco más allá del horario inicialmente previsto.

Aun así, hubo aficionados que ya habían sacado el abono o que esperaron dentro de las instalaciones del recinto almeriense para ver y tocar la nueva piel del equipo indálico, con vistas a la próxima temporada liguera. Otros, a los que aún no les había llegado su turno, esperaban en un espacio habilitado con toldos y sombra, para evitar posibles golpes de calor, ya que a esa hora el termómetro superaba los 30°C.

La espera daba tiempo a los más previsores para hablar de la campaña, de las modificaciones introducidas y del incremento en el precio para quienes no cumplieran las 'pautas de comportamiento' que el club ha utilizado como criterio esta temporada. Algunos se referían también a la llegada de Patrick Soko, delantero de la SD Huesca: «Ha marcado trece goles», decía un aficionado. Otro opinaba que se producirán muchos cambios porque «es obligatorio hacerlos. El equipo necesita jugadores nuevos, además de que otros como Luis Suárez o Marc Pubill seguramente tendrán que salir».

Un apagón durante la mañana retrasó un poco la agilización del proceso de renovación, lo que permitió escuchar las súplicas de muchos abonados. De los abonados del curso pasado, unos 7.000 se ven 'agraciados' con el mismo precio, mientras que otros sufrirán un aumento inesperado que provocó ciertas protestas.

Juan Beltrán explicaba que «los precios no me parecen abusivos, sino que nos han pillado en fuera de juego porque mi hijo no pudo venir a todos los partidos por diferentes motivos y de repente sube el precio. De haberlo sabido, pues presto el abono a un familiar o amigo y mantengo el precio, pero no teníamos constancia».

Ampliar Juan Rodríguez y Miguel Ángel Estrada. J. J. A.

Juan Rodríguez, un asiduo que incluso acudía a los viajes de la UD Almería en sus comienzos —era de los que habitualmente viajaba en el chárter—, sigue viajando ahora en coche con Miguel Ángel Estrada, que tampoco dejó pasar la oportunidad de sacar el abono para esta temporada. Juan comentaba que «el año pasado pagué 190 euros, los mismos que esta temporada». Aseguraba que el «hecho de que sancionen a una persona porque no ha podido venir, no lo veo bien, cuando teníamos que estar en Primera División. Sin previo aviso no me parece bien. El equipo era de otro —en alusión a Turki Al-Sheikh—».

Por su parte, Diego Palomares opinaba sobre el precio que «podían haber sido más asequibles por no subir a Primera. Pienso que se podía haber mantenido el mismo precio y no por el porcentaje de los partidos. Hay que tener en cuenta que no toda la gente puede venir a la totalidad de los partidos por el tema del trabajo o familiares en cuidado. Deberían haber sido un pelín más bajos».

Poco después de la hora prevista, las puertas de la tienda oficial se abrieron, con algunos aficionados expectantes por ver y tocar las nuevas equipaciones. Muchos aprovecharon así la primera jornada de renovación de abonos para pasarse por el establecimiento. Aunque la apertura se retrasó ligeramente por el apagón matinal en el estadio, en cuanto se abrieron las puertas los abonados no tardaron en acercarse a por la camiseta rojiblanca.

Con un precio de 85 euros, el diseño de esta temporada incluye un botón en el cuello que, aunque inicialmente generó dudas, está empezando a gustar cada vez más. También podían verse en exposición las llamativas camisetas de entrenamiento en tonos fosforitos y el polo oficial de paseo de los jugadores, que será de color negro.

Por primera vez se mostraron también las camisetas de portero, que no se habían presentado hasta ahora. Están disponibles en cuatro colores distintos: morado, gris, verde y naranja, con el objetivo de evitar coincidencias tanto con los rivales como, en algunos casos, con los colegiados. Estas equipaciones también tienen un precio de 85 euros, y sorprendieron gratamente a los seguidores, que también pudieron ver otros artículos de merchandising como mochilas, peluches, bufandas, llaveros, entre otros.